Лукашенко заявил, что Белоруссия интересна как площадка для торговли с ЕАЭС

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что республика для международных партнеров может быть интересна как площадка для развития торговли со странами ЕАЭС, прежде всего с Россией. Такое мнение он высказал в четверг, принимая верительные грамоты послов Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и ЮАР.

"Беларусь может быть интересна как площадка для развития торговли со странами ЕАЭС. И прежде всего с Россией, с которой мы реализуем амбициозный интеграционный проект, открывающий новые возможности для бизнеса, науки и иных сфер", - приводит слова Лукашенко издание "Беларусь сегодня".

Президент подчеркнул, что Белоруссия очень ценит уровень взаимодействия со странами СНГ, "с которыми ее связывают крепкие узы братской дружбы", которые будут и дальше помогать углублять отношения, развивать торговлю и кооперацию по различным направлениям. В частности, Белоруссия активно взаимодействует с Арменией, в том числе "в рамках интеграционных структур, в большинстве случаев выступая с единых позиций".

"Говоря о связях с Азией, которая является экономически самым быстрорастущим регионом мира, хочу особо отметить, что Беларусь и многие наши азиатские партнеры комплементарны в своем взаимодействии", - отметил он. Лукашенко также добавил, что республика заинтересована в расширении сотрудничества со странами Африки. "У нас уже есть примеры успешной совместной работы, которые, убежден, будут приумножены", - сказал он.

Кроме того, президент отметил, что видит Монголию как надежного и перспективного партнера. "Мы заинтересованы в продолжении реализации совместных проектов. В последнее время наши государства многого достигли, но я знаю, у нас еще есть дополнительные возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в машиностроительной отрасли", - сказал он. В отношении Ливана и Туниса Лукашенко отметил, что у стран есть потенциал для взаимодействия. Также Белоруссия готова и далее продвигать сотрудничество с ЮАР, по праву имеющей репутацию "политического и экономического лидера среди южных государств континента".