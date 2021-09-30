Концепцию развития круизного туризма в России представят в правительстве до 15 ноября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Концепция развития круизного туризма в России будет представлена в правительство до 15 ноября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

"Ростуризму отработать со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами все вопросы, подготовить в течение 1,5 месяцев, до 15 ноября, и представить в правительство концепцию развития круизного туризма до 2024 года", - приводит пресс-служба слова Чернышенко на первом совместном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России и профильной комиссии Госсовета.

"У нас есть мощный ресурс, которым нас наделил президент, - это национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Его инструменты должны быть комплексно задействованы в продвижении круизного туризма в стране. Инфраструктурный вопрос - один из ключевых. Не менее важным считаю обеспечить доступность круизных туров для граждан, создавать новые интересные маршруты по рекам нашей страны", - сказал вице-премьер.

Он поручил отдельно проработать предложения по развитию круизного судоходства на территории Дальнего Востока и Арктики и представить предложения о мерах поддержки строительства и модернизации круизных судов.

Чернышенко подчеркнул, что несмотря на короткий период навигации, который в среднем длится с мая по октябрь, круизный туризм может значительно повлиять на увеличение внутреннего и въездного туристических потоков.

"Общий объем мирового круизного рынка до пандемии оценивался на уровне 29 млн туристов в год, из которых всего 500 тыс. приходится на Россию. Это совсем немного, нам есть куда расти. Российская водотранспортная сеть является одной из самых протяженных в мире. Она составляет 6,5 тыс. км. И наша задача создать условия для увеличения морских и речных круизов по России, а также навести порядок в действующих ключевых пунктах притяжения: Арктика, Камчатка, Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород", - отметил вице-премьер.

Он также добавил, что наиболее популярными речными круизными маршрутами являются путешествия по Волге и ее притокам. В топ-3 точек старта маршрутов входят: Москва (208 маршрутов), Нижний Новгород (84 маршрута) и Санкт-Петербург (76 маршрутов).

Особенности круизного туризма

"Только благодаря круизному туризму можно увидеть всю самобытность русского народа. Но нам нужна экономическая модель. В свое время все причальные стенки были переданы регионам. Субъекты самостоятельно не могут уделить должное внимание их состоянию. Инфраструктурные кредиты могли бы стать инструментом решения этого проблемного вопроса. Тем самым развивали бы круизный туризм, в том числе создали бы интересные программы для детей", - в свою очередь сказал помощник президента России Игорь Левитин.

Как отмечается в сообщении, председатель комиссии Госсовета по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" Олег Кожемяко подробно остановился на проблематике круизного туризма, в частности, правовых, организационных и инфраструктурных вопросах. Все предложения комиссии Госсовета будут добавлена в протокол решений по итогам заседания.

На заседании также были рассмотрены меры поддержки развития инфраструктуры круизного туризма и строительства круизных судов. Даны соответствующие поручения. Вице-премьер обратил внимание регионов, что к этой работе необходимо привлекать инвесторов и проводить реконструкцию причалов и набережных с применением механизмов государственно-частного партнерства, отмечается в сообщении.

В России ежегодно может быть организовано в три раза больше как морских, так и речных круизов. Их могут принимать 67 морских портов с перспективной пропускной способностью 11,2 млн пассажиров в год. С учетом протяженности водных путей, количество портов крайне невысокое. Требуется увеличить их число в два-три раза и развить систему зеленых стоянок, добавил Чернышенко.