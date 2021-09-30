Минэнерго Казахстана заявило, что вопрос строительства АЭС в республике изучается

НУР-СУЛТАН, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Казахстана изучают вопрос возможного строительства в республике атомной электростанции (АЭС), но решение пока не принято. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев.

"Решения по строительству атомной станции в Казахстане еще нет. Пока ведется [предварительное] изучение данного вопроса, в первую очередь изучается наш энергетический баланс - потребления и производства", - сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что мнение населения при принятии конкретного решения будет учитываться в рамках экологического кодекса республики.

В 2019 году президент России Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 сентября текущего года в ходе послания народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики.

В четверг, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, Путин заявил, что РФ может построить атомную электростанцию в республике и оказать другую поддержку казахстанской стороне в этой сфере.