Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Проект бюджета, как указали в пресс-службе кабмина, предусматривает увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов. "При формировании документа правительство исходило из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий Федеральному собранию. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации", - подчеркнули в кабмине.

Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики на 3% в течение ближайших трех лет. Прогнозный объем ВВП в 2022 году определен на уровне 133,3 трлн рублей, в 2023 году - 141,9 трлн рублей, в 2024 году - 151,5 трлн рублей.

"Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году - 25,54 трлн рублей, в 2024 году - 25,83 трлн рублей. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году - 25,24 трлн рублей, в 2024 году - 26,35 трлн рублей. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей", - говорится в сообщении.

В нижнюю палату парламента также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов. Документы к бюджетному пакету внесены в Госдуму в электронном виде.