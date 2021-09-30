Страны ЕАЭС до конца 2022 года подпишут соглашение о создании общего рынка органики

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия до конца 2022 года подпишут соглашение о создании общего рынка органики. Об этом говорится в сообщении Роскачества со ссылкой на слова его руководителя Максима Протасова на круглом столе Евразийской экономической комиссии, посвященном формированию единого рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза.

"Дорожная карта по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза утверждена немногим более месяца назад - 23 августа 2021 года. Согласно этому документу соглашение о едином рынке органики в ЕАЭС должно быть подписано до конца 2022 года", - отмечается в сообщении.

По словам Протасова, создание общего рынка органики странами Евразийского экономического союза сделает органическую продукцию более доступной для россиян и граждан ЕАЭС. По данным главы Роскачества, если рынок органики продолжит свой текущий рост со скоростью 10-12 % в год, то достигнет к 2030 году порядка $300 млрд. Протасов призвал страны-партнеры стать заметными и самостоятельными игроками на международном рынке вместо того, чтобы служить территориями сбыта зарубежной продукции, не всегда качественной.

"Уверен, что заключение международного договора, направленного на обеспечение свободного перемещения органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС упростит процедуры сертификации, будет способствовать развитию добросовестной конкуренции, и что еще важнее - кооперации. А это в итоге будет способствовать формированию доступной цены на органику. Кроме того, подписание такого соглашения будет способствовать зачистке полок магазинов от псевдоорганики с ложными обещаниями на этикетках и повысит экспортный потенциал продукции производителей стран ЕАЭС", - считает Протасов.

Он также назвал необходимые условия для эффективной работы по соглашению. По мнению руководителя Роскачества, это формирование единого реестра аккредитованных органов по образцу ЕС и собственного единого статистического учета в рамках ЕАЭС.