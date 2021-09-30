В России появятся вагоны с панорамными окнами

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество "Российских железных дорог") рассчитывает в ближайшие годы предложить пассажирам путешествие в туристических поездах с панорамными окнами "в пол". Об этом в ходе конференции PRO//Движение. Туризм сообщил начальник отдела международных и коммерческих перевозок ФПК Арташес Киракосян.

"Да, действительно, в настоящее время прорабатывается вопрос и готовится конструкторская документация на вагон с панорамными окнами. У данного вагона будет крыша, но по бокам он будет открыт для обзора. Пассажиры туристических поездов через них смогут наблюдать красоту пейзажей в пути следования", - сказал он.

По словам Киракосяна, новый тип подвижного состава в парке ФПК может появиться в ближайшие годы.

Душ для всех

Дополнительно планируется использовать в туристических круизных поездах вагоны-души, добавил он.

В пресс-службе ФПК уточнили, что одновременно пользоваться таким вагоном смогут до семи пассажиров: внутри есть индивидуальная кабинка и два блока по три душевые кабинки в каждом. Кабинки отделены друг от друга специальными перегородками и шторкой.

Душевые оборудованы лейками с кранами-смесителями, где предусмотрены дозаторы, позволяющие экономично расходовать воду. Пол вагона-душа оснащен системой подогрева и противоскользящим покрытием. Помывочная зона полностью изолирована от зоны прохода. В вагонах-душах есть раздевалка со специальными шкафчиками для одежды и лавочками, где пассажиры могут переодеваться, а также комната отдыха с большим столом и удобным диваном.

Интервью и съемки

По словам Киракосяна, для проведения анимационных мероприятий в поезде ФПК совместно с "Вагонреммашем" создали вагоны-залы, которые вмещают до 44 человек. Такие вагоны также будут использовать в туристических и специальных поездах со следующего года.

В ФПК пояснили, что вагоны-залы были в парке компании и ранее, однако в качестве обучающей площадки они начали использоваться впервые в составе поезда "Путешествие мечты". Один из новых вагонов-залов можно оборудовать под медиастудию для проведения интервью, съемок видеороликов и развлекательных мероприятий. В другом вагоне-зале удобно организовывать обучающие программы, собрания и совещания. Здесь также установлены модульные столы, которые можно использовать как по отдельности, так и собрать из них единый стол переговоров, за которым комфортно могут разместиться до 50 человек.