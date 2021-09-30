Обеспечивать ретро-поездки туристов на СКЖД будут 11 паровозов

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 30 сентября. / ТАСС/. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") увеличила до 11 число паровозов, которые используются перевозчиком для организации туристических перевозок в ретро-стиле. Об этом в четверг на конференции, посвященной развитию железнодорожного туризма, сообщил начальник Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") Сергей Задорин.

"Сегодня мы имеем 11 паровозов. Мы готовы закрыть любой маршрут", - сказал Задорин, напомнив, что использование паровозов в современной истории СКЖД для организации перевозок туристов начиналось лишь с одной машины, способной водить поезда.

Глава СКЖД отметил, что железнодорожные туры имеют большой потенциал, уже сегодня есть сотни желающих совершить такие путешествия. Задорин отметил, что железнодорожники могут связать самые разные точки. "Если сможем организовать турпоток, то пандемия, которая когда-нибудь закончится, не сможет его остановить", - отметил начальник СКЖД.

Железнодорожная конференция "PRO//Движение.Туризм" проходит в четверг в Минеральных Водах. В ней принимают участие представители железнодорожной отрасли, власти и бизнеса. Участники обсуждают развитие логистики туризма, создание новых железнодорожных туристических продуктов, повышения транспортной доступности регионов Юга России.