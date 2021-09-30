Чернышенко: субсидии на закупку радиоэлектроники позволят создавать конкурентные изделия

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Субсидии от государства для компенсации части затрат на закупку и внедрение российской радиоэлектронной продукции позволят заказчикам запустить массовое производство новых конкурентных изделий. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Отрасли и заказчикам нужна гарантия стабильности, понятное нормативное регулирование и меры поддержки. Субсидии от государства помогут крупным заказчикам комфортно внедрить в свои проекты радиоэлектронику российского производства, а главное - запустить массовое производство новых конкурентных изделий, востребованных рынком", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время подготовлен 21 проект на сумму более 200 млрд рублей, а семь проектов на 134 млрд рублей уже прошли одобрение Общественного экспертного совета по использованию электроники при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. "Заказчик по ним получит поддержку от 13 до 48% на адаптацию. По одобренным проектам сумма поддержки сейчас составляет около 50 млрд рублей, срок реализации проектов от двух до пяти лет", - подчеркнул Чернышенко.

Он также сообщил, что следующим этапом будет расширение программы льготного лизинга на отечественное оборудование, что позволит вовлечь заказчиков из нерегулируемых секторов и поддержать спрос на уже созданные продукты.

Ранее в четверг правительство РФ утвердило правила господдержки на закупку отечественной радиоэлектроники, согласно которым субсидии - до 4 млрд рублей в год - будут предоставляться на проекты по внедрению российской продукции, которые планируется реализовать в ближайшие пять лет. Кроме того, сама компания должна вложить в проект не менее 100 млн рублей за весь период, а также взять на себя обязательство того, что доля российской электроники в общем объеме по итогам его реализации составит не менее 70%.