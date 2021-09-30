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Собственные доходы бюджета Сургутского района ХМАО выросли почти на 30%

В этом году району удалось получить новых налогоплательщиков, а также увеличить количество субъектов малого и среднего бизнеса на 58%

СУРГУТ, 30 сентября. /ТАСС/. Собственные доходы бюджета Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за последние пять лет выросли на 1,2 млрд рублей, или на 29%. Наибольший рост приходится на налог на доходы физических лиц, сообщил журналистам в четверг глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Проводится большая работа по увеличению роста собственных доходов бюджета района. За последние пять лет этот показатель вырос на 29%, основной рост приходится на налоги на доходы физических лиц - более 4,3 млн рублей, а также рост поступлений по специальным режимам от МСП - 50 млн рублей", - пояснил Трубецкой.

Он уточнил, что в этом году району удалось получить новых налогоплательщиков, а также увеличить количество субъектов малого и среднего бизнеса на 58%, тем самым увеличив собственные доходы еще на 118 млн рублей.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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