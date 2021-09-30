РЖД создаст новые турмаршруты в Ростовской области и Ставропольском крае

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют создать новые туристические маршруты на Ставрополье и в Ростовской области с использованием железнодорожного транспорта. Подписание соответствующих соглашений состоялось в ходе железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм", которая проходит в Минеральных Водах.

Так, соглашение с Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края предусматривает создание новых туристических маршрутов с использованием железнодорожного транспорта, в том числе ретро-поездов на паровой тяге в рамках однодневных туров и туров выходного дня. Кроме того, соглашение предполагает использовать железнодорожный подвижной состав для доставки экскурсантов к местам проведения спортивных соревнований и массовых праздников, организации экскурсий и путешествий с участием школьников.

Что касается Ростовской области, соглашение с Агентством по туризму и деловым коммуникациям области, кроме всего прочего, подразумевает для реализации туристических проектов и литературно-экскурсионных программ использование объектов социальной сферы ОАО "РЖД", в том числе музея железнодорожной техники СКЖД на станции Гниловская в Ростове-на-Дону.

8 августа 2021 года из Кисловодска в Гудермес прибыл первый туристический поезд на паровозной тяге, связавший курорты Кавказских Минеральных Вод и Чеченскую Республику. Его пассажирами стали 90 человек. Туристический поезд состоял из нескольких купейных вагонов, которые вел паровоз серии П36. В настоящее время - это действующий экспонат музея СКЖД.

О конференции

Железнодорожная конференция "PRO//Движение.Туризм" проходит в четверг в Минеральных Водах на базе МВЦ "Минводы экспо". Подобное деловое событие в области развития логистики туризма и создания новых железнодорожных туристических продуктов проводится впервые. Участие в конференции принимают представители железнодорожной отрасли, власти и бизнеса.

Конференция станет площадкой для совместной выработки интересных решений и поиска новых возможностей в сфере развития внутреннего туризма. В ходе мероприятия участники обсудят вопросы повышения транспортной доступности южных регионов страны с точки зрения организации новых и развития существующих туристических маршрутов.