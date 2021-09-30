В парламенте Молдавии не поддержали инициативу обсудить продление контракта с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Партия действия и солидарности (ПДС), обладающая большинством мест в парламенте Молдавии, не поддержала инициативу обсудить вопрос о продлении контракта с "Газпромом". С предложением вызвать с докладом по этому вопросу министра инфраструктуры и регионального развития республики Андрея Спыну выступил в четверг на заседании законодательного органа Блок коммунистов и социалистов.

"Просим пригласить господина Спыну с докладом. Завтра контракт с "Газпромом" не будет действовать. Что будет? На каком мы этапе? Кто ведет переговоры и где? Когда все закончится, и мы будем уверены, что Молдова получит необходимый объем газа?" - заявил депутат блока Олег Рейдман. Инициатива не получила одобрение ПДС и была отклонена.

Как отметил Рейдман, население Молдавии "обеспокоено предстоящим подорожанием газа" и отсутствием информации. Он также осудил президента страны Майю Санду и премьер-министра Наталью Гаврилицу, которые, по его словам, дистанцировались от переговоров.

В четверг газораспределительное предприятие "Молдовагаз" одобрило увеличение поставок российского газа в 2021 году, а также другие поправки к действующему контракту с "Газпром", который истекает в этот же день. Как ранее сообщил курирующий переговоры Спыну, "Молдовагаз" и "Газпром" предварительно согласовали детали поставок газа, контракт был направлен на утверждение руководству российской компании. По его словам, Молдавия выступает за сохранение действующей формулы поставок.

На данный момент стоимость газа для республики в теплое время года рассчитывается с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Это позволяет республике существенно экономить. В прошлом году Молдавия импортировала топливо в среднем по $148,87 за 1 тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы.