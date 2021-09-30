Почти 8,8 трлн рублей направят на пенсионное обеспечение в 2022 году из бюджета ПФР

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Почти 8,8 трлн рублей будет направлено на пенсионное обеспечение в России в 2022 году из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом говорится в проекте федерального закона "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", внесенном в Госдуму в четверг.

Согласно документу, на пенсионное обеспечение выделяется 8,79 трлн рублей, на выплату страховой пенсии выделяется 8,046 трлн рублей, на выплату накопительной пенсии - 3, 83 млрд рублей.​​

Кроме того, на единовременную выплату средств пенсионных накоплений будет направлено 26,8 млрд рублей, на срочную пенсионную выплату - 1,17 млрд рублей.