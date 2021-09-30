Рентные налоги на горно-металлургический комплекс с 2022 года возрастут вдвое

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Налоговая нагрузка на горно-металлургический комплекс в части рентных налогов, НДПИ, экспортной пошлины и акцизов, с 2022 года возрастет вдвое, следует из материалов основных направлений налоговой политики к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму.

Из них, в частности, следует, что рентные налоги на горно-металлургический комплекс в 2021 году составили 554,9 млрд рублей, а в 2022 году, после вступления в силу новых ставок по НДПИ и акцизам, эти поступления уже ожидаются на уровне 979,5 млрд рублей. В 2023 году этот объем превысит 1 трлн рублей, как и в 2024 году.

При этом нефтегазовые доходы вырастут с 2022 года - до 9,542 трлн рублей, но затем начнут снижаться - до 9,2 трлн рублей в 2023 году и 8,56 трлн рублей в 2024 году.