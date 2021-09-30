Справороссы изучат проект бюджета и подготовят альтернативный

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" изучит внесенный правительством РФ проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов и подготовит альтернативный законопроект. Об этом сообщил глава фракции справороссов в Госдуме восьмого созыва, лидер партии Сергей Миронов в четверг в своем Telegram-канале .

"Наша фракция, как и всегда, будет самым внимательным образом изучать главный финансовый документ страны, и по итогам мы будем принимать решение - поддержать или проголосовать против него. Параллельно, как и в прошлые годы, мы готовим свой проект альтернативного бюджета, в который закладываем все принципиальные для нашей партии и миллионов наших избирателей положения", - отметил Миронов.

По его словам, усиление социальной защиты граждан и поддержка реального сектора экономики должны стать главными приоритетами федерального бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года. "В прошлом году "Справедливая Россия" не поддержала правительственный проект бюджета, в частности из-за того, что в нем не были предусмотрены средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам. От этого требования мы не намерены отступать и сейчас", - добавил он.

Политик отметил, что у справороссов немало инициатив по повышению "налогов на крупный капитал" и снижению их для граждан, среднего и малого бизнеса. Реализация этих идей, уверен Миронов, "позволила бы сформировать сбалансированный социально-ориентированный бюджет, благодаря которому доходы населения России стали бы, наконец, расти". "Одна отмена возврата НДС экспортерам энергоресурсов принесла бы в бюджет дополнительные 2 трлн. рублей. А возврат ставки НДС на уровень 18% дал бы ощутимый импульс развитию экономики и позволил затормозить рост цен", - утверждает Миронов.

О проекте правительства РФ

Ранее в четверг правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики на 3% в течение ближайших трех лет. Согласно проекту в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году - 25,54 трлн рублей, в 2024 году - 25,83 трлн рублей. Как указывают в пресс-службе кабмина, проект бюджета предусматривает увеличение социальных расходов и дополнительное финансирование национальных проектов.