Выпадающие доходы бюджета от льгот для нефтегазовой отрасли вырастут в 2024 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Выпадающие доходы бюджета России по оценке Минфина из-за льготирования нефтегазовой отрасли вырастут в 2024 году в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом - до 2,86 трлн рублей в год. Об этом говорится в документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", который входит в пакет документов, сопровождающих проект бюджета.

Выпадающие доходы из-за льготирования нефтяной отрасли вырастут с 1,1 трлн рублей в 2020 году до 1,655 трлн рублей в 2024 году, газовой отрасли - с 0,655 трлн рублей до 1 трлн рублей.

В документе отмечается, что в прошлом году приняты решения по повышению эффективности льгот в сфере нефтедобычи. В частности, отменен ряд льгот по добыче нефти на выработанных месторождениях, отменены льготные ставки по НДПИ и экспортной пошлине для месторождений сверхвязкой нефти, пересмотрены параметры налоговых льгот в рамках применения режима НДД.