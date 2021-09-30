Владелец "Русской аквакультуры" стал вторым по величине акционером "Русагро"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Основной владелец производителя лосося "Русская аквакультура" Максим Воробьев стал вторым по величине акционером группы "Русагро", поучаствовав в ее SPO, теперь ему принадлежит 10,1% акций компании. Об этом говорится в материалах "Русагро".

"В результате вторичного размещения ГДР "Русагро" Максим Воробьев становится вторым по величине акционером компании с долей 10,14% (без учета казначейских акций). В целом Воробьев будет владеть сразу после размещения 13 млн 639 тыс. 70 ГДР (пять ГДР представляют долю в одной акции)", - отмечается в материалах компании.

Как пояснили в компании Amereus Group, принадлежащей Воробьеву, его структуры приобрели 6,1% акций "Русагро". "Сделка стала продолжением реализации стратегии Amereus Group по инвестированию в компании мирового уровня в наиболее перспективных сегментах, а также в бизнесы, которые способны выйти на такой уровень. Это вторая крупнейшая инвестиция структур Максима Воробьева в сельскохозяйственный сектор России после ПАО "Русская аквакультура"", - отмечается в сообщении.

"Мы верим, что "Русагро" сможет стать трансформатором и консолидатором в важнейшем для России сельскохозяйственном секторе с отличными перспективами роста, включая экспорт. Наш собственный опыт в инновационных компаниях показывает, что фокус "Русагро" на новейшие сельскохозяйственные технологии и цифровизацию бизнес-процессов повысит ее операционную эффективность и позволит занять достойное место среди ведущих мировых агрохолдингов. Дальнейшая трансформация "Русагро" из 100% сельскохозяйственной компании в крупного FMCG игрока способна в разы повысить акционерную стоимость бизнеса. Поддержку развитию компании в долгосрочном периоде будут оказывать ключевые мировые тренды - рост населения и глобальное потепление", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Доля гендиректора "Русагро"

В "Русагро" также сообщили о том, что ее генеральный директор Максим Басов в ходе SPO приобрел 250 тыс. ГДР "Русагро". В результате этой сделки его доля в компании составляет 7,73% (без учета казначейских акций). В целом ему будет принадлежать 1 млн акций и 5 млн 392 тыс. 809 ГДР.

Как стало известно 30 сентября, структуры основного владельца "Русагро" Вадима Мошковича в рамках SPO (вторичное размещение акций) продали 19,8 млн глобальных депозитарных расписок (14,7% от выпущенного акционерного капитала компании) по $13,88 за шт., что принесло продавцу валовую выручку примерно в $275 млн.

После завершения размещения доля Мошковича сократится до 57,1% выпущенного акционерного капитала. При этом Мошкович и генеральный директор компании Максим Басов обязались в течение 180 дней после проведения размещения не продавать акции компании.

Глобальными координаторами и совместными букраннерами сделки выступили J.P. Morgan, UBS и "ВТБ Капитал", совместным букраннером - Газпромбанк.

О компании

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах. Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее на 81% и достигла 17,6 млрд руб.