{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия опасается катастрофического снижения спроса на нефть в долгосрочной перспективе

Мировой спрос на нефть может сильно снизиться при выполнении Китаем и ЕС своих целей по углеродной нейтральности, указано в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть может катастрофически снизиться при выполнении Китаем и ЕС своих целей по углеродной нейтральности. Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", входящих в пакет документов, сопровождающих проект бюджета РФ.

Спецпроект на тему
Как утверждают бюджет России ТАСС показывает пошаговую интерактивную схему принятия бюджета страны
Как утверждают бюджет России

"В то же время долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае - к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последует другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически", - говорится в документе.

В материале также уточняется, что договоренности в рамках соглашения ОПЕК+, достигнутые в июле 2021 года, привели к значимому пересмотру прогнозной траектории добычи нефти в России: оценка в 2021 году повышена до 516,8 млн тонн, в 2022 году - до 559,9 млн тонн. В 2023-2024 годах уровень добычи нефти будет составлять в среднем около 560 млн тонн.

Теги
РоссияКитай
В ФАС заявили, что обращений о росте цен на минтай не поступало
Читать полностью