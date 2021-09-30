Россия опасается катастрофического снижения спроса на нефть в долгосрочной перспективе

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть может катастрофически снизиться при выполнении Китаем и ЕС своих целей по углеродной нейтральности. Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", входящих в пакет документов, сопровождающих проект бюджета РФ.

"В то же время долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае - к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последует другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически", - говорится в документе.

В материале также уточняется, что договоренности в рамках соглашения ОПЕК+, достигнутые в июле 2021 года, привели к значимому пересмотру прогнозной траектории добычи нефти в России: оценка в 2021 году повышена до 516,8 млн тонн, в 2022 году - до 559,9 млн тонн. В 2023-2024 годах уровень добычи нефти будет составлять в среднем около 560 млн тонн.