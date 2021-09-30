Кабмин подготовил проект Единого плана достижения целей развития до 2030 года

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство подготовило проект Единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, определяющий перечень мероприятий как входящих в национальные проекты, так и не вошедших в них. Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, которых входят в пакет документов, сопровождающих внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2022-2024 годы.

"Правительством сформирован проект Единого плана по достижению национальных целей развития (на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года), определяющий перечень мероприятий (как входящих в национальные проекты, так и вне национальных проектов), реализация которых способствует достижению национальных целей", - говорится в документе.

Как отмечается, в целях обеспечения стратегической приоритизации расходов федерального бюджета на 2022-2024 годы при формировании их структуры предусмотрен значительный рост финансирования мероприятий нацпроектов и мер по реализации посланий президента: "совокупно рост более чем на 70% к уровню 2020 года".

В частности, для финансового обеспечения приоритетных расходов на реализацию целей, заложенных в посланиях президента, предусмотрено выделение в 2022 году 1 трлн 421,7 млрд рублей, в 2023 году - 1 трлн 631 млрд рублей и в 2024 году - 1 трлн 695,9 млрд рублей.

Расходы на нацпроекты запланированы в 2022 году в объеме 2 трлн 836,2 млрд рублей, в 2023 году -2 трлн 966,1 млрд рублей, в 2024 году - 3 трлн 062 млрд рублей.

Общая сумма расходов на реализацию проекта Единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года должна составить в 2022 году 3 трлн 746,2 млрд рублей, в 2023 году 4 трлн рублей и в 2024 году 4 трлн 124 млрд рублей.