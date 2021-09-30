В Башкирии строительство пяти путепроводов включили в республиканскую программу ремонта

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Строительство пяти путепроводов на Куйбышевской железной дороге в местах пересечения автомобильных дорог с железнодорожными путями для минимизации количества ДТП включено в Башкирии в республиканскую программу мероприятий по строительству и реконструкции путепроводов с высокой интенсивностью движения транспорта. Об этом сообщается на сайте РЖД.

"Единственным способом полностью исключить возможность ДТП на железнодорожных переездах является ликвидация одноуровневых пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорогами и перевод транспортных потоков на путепроводные развязки в разных уровнях. На Куйбышевской железной дороге определен список территорий, где существует потребность в строительстве путепроводов. В Республике Башкортостан было принято решение включить в республиканскую программу мероприятий по строительству и реконструкции путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями пять железнодорожных переездов с высокой интенсивностью движения транспорта", - сказано в сообщении.

Поясняется, что с начала 2021 года на территории республики произошло девять ДТП на железнодорожных переездах, что превысило показатели за последние четыре года.

На маршруте Куйбышевской железной дороге был создан список территорий, на которых существует потребность в путепроводах. В 2021 году в Башкирии на четырех переездах был выполнен текущий ремонт, еще на четырех - капитальный ремонт, на двух переездах предусмотрено техническое перевооружение устройств заграждения (УЗП) и еще на двух переездах запланировано установить УЗП.