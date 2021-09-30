Почти 160 млн рублей выделят на популяризацию науки в России в 2022 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 160 млн рублей планируется выделять ежегодно в 2022-2024 годах на популяризацию науки в рамках государственной программы РФ "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (ГП НТР). Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму.

"Ведомственный проекты: "Популяризация науки и технологий": 2022 год - 158 млн 299,6 тыс. рублей, 2023 год - 158 млн 299,6 тыс. рублей, 2024 год - 158 млн 299,6 тыс. рублей", - говорится в документе.

На комплекс проектных мероприятий "Проведение фундаментальных научных исследований" планируется в 2022 году направить 162 млрд 591 млн 395,2 тыс. рублей, в 2023 году - 177 млрд 898 млн 105,4 тыс. рублей, в 2024 году - 178 млрд 376 млн 489,4 тыс. рублей.

А на комплекс процессных мероприятий "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений" - в 2022 году - 27 млрд 336 млн 343,4 тыс. рублей, в 2023 году - 28 млрд 315 млн 428,2 тыс. рублей, в 2024 году - 29 млрд 126 млн 876,9 тыс. рублей.

Общие расходы на ГП НТР в 2022 году планируются в размере 1 трлн 50 млрд 716,2 млн рублей, в 2023 году - 1 трлн 99 млрд 142,5 млн рублей, в 2024 году - 1 трлн 132 млрд 721,5 млн рублей.