Татарстан стал лидером в сфере электронной коммерции среди регионов ПФО

КАЗАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству зарегистрированных селлеров на маркетплейсах и числу отправлений. Об этом сообщает пресс-служба центра электронной торговли "Маркетплейс.Легко".

"Республика Татарстан заняла лидирующую позицию среди регионов Приволжского федерального округа по количеству зарегистрированных селлеров на маркетплейсах и числу отправлений. Это данные за восемь месяцев 2021 года. Суммарно доля республиканских магазинов на крупнейших маркетплейсах занимает 19%, аналогичные показатели и по количеству отправлений: Татарстан - 19%. Как отметил сегодня в ходе пресс-конференции бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев, сумма продаж татарстанских селлеров за это время выросла более чем в пять раз и составила 18,51 млрд рублей", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в Татарстане поступательно развивается инфраструктура электронной коммерции. "В августе 2020 года состоялось открытие логистического центра Wildberries площадью 100 тыс. кв. м. Сегодня прошла церемония официального запуска первой очереди логистического центра "Ромекс" для компании Ozon площадью 37 тыс. кв. метров. KazanExpress запланировал строительство фулфилмцентра площадью 225 тыс. кв. м <…> Дан старт первому регулярному контейнерному поезду по кольцевому маршруту "порт Санкт-Петербург - Татарстан - порт Санкт-Петербург", - цитирует пресс-служба Фарида Абдулганиева.