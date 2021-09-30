ВТБ вернул контроль над Почта банком

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Доля ВТБ в капитале Почта банка превысила 50%, следует из сообщения ВТБ.

Доля ВТБ увеличилась за счет покупки двух акций у главы Почта банка Дмитрия Руденко.

Ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что стоимость двух акций составляет 5,9 тыс. рублей. По словам Пьянова, основная мотивация сделки состоит в том, что, по оценкам ВТБ, санкционные риски сейчас снизились, и группа может вернуть себе полный операционный контроль над Почта банком в качестве мажоритарного акционера.

Почта банк - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 году группой ВТБ и "Почтой России". Почта банк занимает 25-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.