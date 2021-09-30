Суд США позволил зампреду правления "Новатэка" Джитвэю покидать днем свой дом

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Окружной суд США по Среднему округу штата Флорида изменил условия домашнего ареста для заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя и позволил тому находиться вне стен своего жилища в дневное время. Соответствующий документ был размещен в четверг в электронной базе суда.

Ранее Джитвэй был освобожден из под стражы под залог $80 млн.

"Вам предписано находится в вашем месте проживания каждый день <...> с 20:00 до 06:00", - указывается в документе. При этом поясняется, что обвиняемый не имеет права покидать в это время стены своего дома, для отслеживания его местонахождения используется специальное устройство с системой GPS, власти также оставляют за собой право использовать другие способы мониторинга его передвижений.

При этом суд запретил Джитвэю посещать узлы общественного транспорта, в том числе аэропорты, вокзалы и автобусные терминалы, морские порты. Зампред "Новатэка" также не имеет права покупать или иметь при себе какие-либо билеты на поездки общественным транспортом.

Из документа следует, что Джитвэй ознакомился с его содержанием и обязуется выполнять все вышеуказанные предписания. Судья Дуглас Фрейзер также поставил свою подпись под документом, таким образом он обрел законную силу.

О деле Джитвэя

Как ранее заявили в Минюсте США, Джитвэй был арестован в штате Флорида, его обвиняют в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По версии налоговиков, в период с 2005 по 2016 год Джитвэй при помощи офшорных счетов скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств, которые Джитвэй скрывал от властей США, в определенный момент превышал $93 млн. Счета в зарубежных банках Джитвэй в период предполагаемых махинаций оформил на теперь уже бывшую супругу, являвшуюся гражданкой России. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В "Новатэке" на прошлой неделе заявили, что не получали никаких официальных запросов или других документов от властей США или других стран относительно Джитвэя. В настоящий момент в компании выясняют обстоятельства случившегося. Ситуация "не оказывает и не окажет воздействия на деятельность компании", заверили в "Новатэке".

Джитвэй работает в России с 1995 года, став партнером PwC Global Energy. Карьеру в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, с июля 2010 года занимает должность заместителя председателя правления "Новатэка". В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.