Доля свободных помещений в торговых центрах Москвы выросла до 9,8%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Доля свободных площадей в московских торговых центрах выросла с 8,5% в конце в 2020 года до 9,8% в третьем квартале 2021 года. Такие данные содержатся в аналитическом отчете MarketBeat Lite, подготовленном консалтинговой компанией Cushman & Wakefield, который есть в распоряжении ТАСС.

"По сравнению с четвертым кварталом 2020 года доля свободных площадей в торговых центрах Москвы выросла с 8,5% до 9,8% в третьем квартале 2021 года. Мы ожидаем, что до конца года показатель останется на уровне 10%", - говорится в материалах. Уточняется, что ротация арендаторов и увеличение доли вакантных площадей связаны с негативным эффектом пандемии.

На рост доли свободных площадей в значительной степени повлияли торговые центры, построенные в 2020-2021 годах, пишут аналитики. По их данным, если в прошлом году новые торговые центры открывались, будучи заполненными арендаторами на 70%, то сейчас пустыми остается почти половина помещений. "В текущих условиях новым торговым центрам для стабилизации необходимо два-три года", - отмечается в отчете.

За I-III кварталы 2021 года объем нового строительства торговых центров в столице составил 66 тыс. кв. м (вдвое меньше, чем в 2020 году), добавляют в Cushman & Wakefield. Ввод по итогам 2021 года может составить 230 тыс. кв. м, что сопоставимо с показателем прошлого года, прогнозируют аналитики.