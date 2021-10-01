В Чехии заявили, что договор с Польшей о шахте "Туров" почти готов

ПРАГА, 1 октября. /ТАСС/. Переговоры по вопросу об урегулировании спора между Прагой и Варшавой о функционировании польской угледобывающей шахты "Туров" приближаются к успешному завершению, стороны почти полностью согласовали договор, и открытым остается лишь вопрос, на какой срок он будет заключен. Об этом в ночь на пятницу, после окончания очередного раунда переговоров, сообщил журналистам министр охраны окружающей среды Чехии Рихард Брабец.

"Договор [о руднике "Туров"] почти готов, - отметил он. - В данный момент остается открытым вопрос о продолжительности срока его действия. Документ должен обеспечить долговременные [партнерские] отношения между нашими странами касательно шахты "Туров". Расхождения [сторон] по вопросу срока действия договора составляют несколько лет. Мы не хотим идти на уступки".

Переговоры на уровне экспертов проходят в Праге с 24 сентября. Местные СМИ ранее сообщали, что МИД Польши пригласил посла Чехии в этой стране Ивана Естржаба для объяснений по спорному делу о руднике. Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал конфликт между Прагой и Варшавой исключительно техническим, а ни в коем случае не политическим.

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день по делу об угольной шахте "Туров". Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе, назвав его несоразмерным ситуации.