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Эксперты назвали сферы с наиболее высоким темпом роста зарплаты

По данным "Известий", это отрасли производства еды, здравоохранения, образования, металлургическая и химическая промышленность

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Наибольшие темпы роста зарплаты наблюдаются у работников таких сфер, как производство еды, здравоохранение, образование, металлургическая и химическая отрасли. Об этом сообщает газета "Известия" в пятницу со ссылкой на расчеты экспертов университета им. Г. В. Плеханова, подготовленные на основе данных за 2011-2021 годы.

Как пишет издание, лидером роста заработной платы является сфера производства еды, включающая сельское, лесное и рыбное хозяйства, где за почти 10 лет рост зарплат составил 283,6%. Притом даже внутри этого сектора зарплаты неоднородны.

Зарплаты сотрудников сферы здравоохранения и социальных услуг за десятилетие выросли на 277,1%, а в сфере образования зарплаты с 2011 года выросли на 266%, уточняет газета. Эксперты университета им. Г. В. Плеханова объясняют подобную тенденцию развитием национальных проектов и инициатив по государственной поддержке сотрудников данных областей. Зарплаты в таких отраслях, как металлургия и химическое производство, выросли на 257,3% и 242,6% соответственно.

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