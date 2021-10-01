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Сбербанк начал выдавать кредиты в банкоматах

Срок принятия решения по заявке составляет от двух минут
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сбербанк начал выдавать в банкоматах по всей России потребительские кредиты без обеспечения, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Минимальная сумма кредита составляет 30 тыс. рублей, максимальная - 5 млн рублей для клиентов зарплатных проектов и 3 млн рублей - для остальных категорий клиентов.

Услуга доступна на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном.

Для получения кредита клиент авторизуется в банкомате, выбирает в меню опцию "Взять кредит", подписывает кредитный договор путем ввода ПИН-кода и ожидает зачисления денежных средств на карту. При необходимости он может получить деньги в этом же устройстве.

Срок принятия решения по заявке сведен к минимуму и составляет от двух минут. При положительном решении кредит можно получить в течение 30 дней.

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