У ЦБ будет возможность ограничивать объемы необеспеченных потребительских кредитов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым наделить Банк России (Центробанк, ЦБ) полномочиями ограничивать объемы необеспеченных потребительских кредитов.

"Правительству РФ совместно с Госдумой и Банком России обеспечить принятие федерального закона, наделяющего Банк России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

На выполнение этого требования Путин дал срок до 1 декабря 2021 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Госдумы седьмого созыва Вячеслава Володина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.