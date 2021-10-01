Путин поручил рассмотреть повышение с 7% до 10% ВВП порога для инвестирования средств ФНБ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть целесообразность повышения с 7% до 10% ВВП порога, при котором можно инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, обеспечивающих поэтапное повышение с 7% до 10% валового внутреннего продукта объема средств Фонда национального благосостояния, размещаемых на депозитах и банковских счетах в Центральном банке Российской Федерации, до достижения которого не допускается размещение средств Фонда национального благосостояния в иные финансовые активы, за исключением перечня инфраструктурных проектов, утвержденного после 1 октября 2021 года, в объеме, не превышающем 2,5 трлн рублей", - говорится в тексте поручения по итогам совещания по экономическим вопросам, состоявшегося 28 сентября.

Анализ вопроса должен быть проведен в срок до 15 октября 2021 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.