Инвестиции в туркластер в СКФО в 2022 году могут превысить 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Объем инвестиций резидентов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) на реализацию инвестпроектов в 2022 году должен превысить 3,5 млрд рублей. К 2024 году он прогнозируется на уровне свыше 10,3 млрд рублей, говорится в материалах к проекту федерального бюджета, опубликованных на портале правовой информации.

"Объем вложений, направленных резидентами на создание инвестиционных объектов туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе (нарастающим итогом - 3 569,9 млн рублей", - говорится в документе.

Как следует из материалов к проекту бюджета, к 2023 году инвестиции в объекты туркластера региона должны достичь более 6,45 млрд рублей, а к 2024 году - более 10,3 млрд рублей.

При этом планируется, что количество рабочих мест, созданных на территории туркластера, в 2022 году превысит 1 тыс., а к 2024 году достигнет 2 849 человек. Ожидается, что курорты туркластера в СКФО в 2022 году посетят более 1 млн человек, к 2024 году турпоток, по прогнозам, должен превысить 1,5 млн человек.

"Повышение уровня туристической привлекательности СКФО к 2030 году… позволит принять на курортах туристического кластера в суммарном увеличении до 23 988 662 туристов", - говорится в документе. Уточняется, что суммарный объем вложений резидентов туристического кластера к 2030 году составит почти 42,5 млрд рублей.

Туркластер СКФО объединяет пять всесезонных туристических рекреационных комплексов и Каспийский прибрежный кластер, они находятся под управлением компании "Курорты Северного Кавказа". Стратегия компании предусматривает первый этап - развитие курортов "Архыз" (КЧР), "Эльбрус" (КБР) и "Ведучи" (Чечня). Ко второму этапу отнесены "Армхи" (Ингушетия), "Матлас" и Каспийский прибрежный кластер (Дагестан).