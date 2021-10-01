Рубль стал единственной основной мировой валютой, укрепившейся к доллару в сентябре

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Рубль стал единственной основной мировой валютой, укрепившейся к доллару США в сентябре, сообщили в пресс-службе SberCIB Investment Research.

"В сентябре рубль был единственной основной мировой валютой, которая смогла укрепиться к доллару. Валюты развитых рынков подешевели к нему на 1-2%, а отдельные валюты развивающихся рынков - на 5% (бразильский реал, венгерский форинт, тайский бат) и даже 7% (турецкая лира)", - рассказал стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Такая сильная динамика рубля связана с повышением ключевой ставки Банком России, притоком средств иностранцев в ОФЗ - за сентябрь он составил 110 млрд рублей, считает эксперт.

"В октябре мы ждем, что рубль продолжит показывать опережающую динамику. Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, а экспортерам предстоят выплаты налогов и дивидендов на сумму порядка $24 млрд - вторые крупнейшие месячные выплаты в этом году после июля", - добавил он.

Попов не исключает, что доллар глобально ослабнет в случае выхода разочаровывающей статистики по рынку труда США. В этих условиях рубль может укрепиться до 71 рубля за доллар, а, возможно, и сильнее.

По состоянию на 11:05 мск доллар подрос на 0,15% - до 72,88 рубля, евро - на 0,28%, до 84,39 рубля.