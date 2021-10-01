На экономическое развитие Астраханской области будут выделять ежегодно 1 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Средства в размере 1 млрд рублей ежегодно будут выделяться Астраханской области в период с 2022 по 2026 годы в рамках пятилетней программы экономического развития региона. Данная тема обсуждалась на рабочей встрече министра экономического развития России Максима Решетникова с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора региона.

"Минэкономразвития РФ совместно с региональными органами власти разрабатывает программу развития региона на 2022-2026 годы. Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам поддержала выделение по одному миллиарду рублей ежегодно на реализацию пятилетней программы. Средства будут направлены на решение первоочередных проблем региона, таких как строительство очистных сооружений и объектов водоснабжения. Кроме этого, программа включает мероприятия по развитию Астраханской агломерации, в том числе реконструкцию исторического центра города и улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

По словам Бабушкина, реализация данной программы "обеспечит экономический рост Астраханской области и поможет региону закрепить статус приоритетной геостратегической территории и стать крупным центром на Каспии".

Проект мастер-плана Астраханской агломерации предполагает создание каспийского культурно-образовательного кластера, туристического района, строительство новых дорог и набережных, создание парков, реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство городского острова. Территория, задействованная в проекте, составляет 26,3 тыс. квадратных километров и включает в себя, кроме Астрахани, еще семь муниципальных районов: Володарский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский.

В пределах Астраханской городской агломерации проживают около 837 тыс. человек. По словам разработчиков, мероприятия в рамках мастер-плана позволят создать около 56 тыс. новых рабочих мест в образовании, социальной сфере, строительстве и сфере услуг.