В Татарстане одобрили увеличение инвестиций в проекты двух ТОСЭР на 800 млн рублей

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Комиссия по деятельности резидентов на татарстанских ТОСЭР рассмотрела заявки на реализацию проектов в ТОСЭР "Набережные Челны" и "Зеленодольск" от шести компаний. Положительное решение приято по пяти из них, сообщил в пятницу журналистам начальник отдела экспертизы инвестиционных проектов Агентства инвестиционного развития Татарстана Дмитрий Алексеев.

"Сегодня состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок ТОСЭР города Набережные Челны и города Зеленодольск. Было рассмотрено шесть проектов. По пяти проектам вынесено положительное решение комиссии. Исходя из рассмотренных проектов, можно заметить улучшение технико-экономических параметров проектов", - сказал Алексеев.

По его словам, объем инвестиций в проекты увеличится более чем на 800 млн рублей. Количество рабочих мест вырастет почти на 3,5 тыс. Большая часть рассмотренных заявок касалась уже существующих проектов, которые требуют изменений ранее согласованных параметров.

В частности, положительное решение было принято по проектам организации производства деталей для мебели, строительства складского комплекса компании Wildberries, создания предприятия по производству электрографитных щеток для электрических машин и металлопроката из рафинированной меди, разработки энергоэффективной автоматизированной технологии производства стальных труб и нанесения защитного покрытия повышенной надежности на стальные трубы, а также проект производства мелкой бытовой техники и пластмассовых изделий.

Алексеев напомнил, что в Республике Татарстан создана необходимая инфраструктура для развития инвестиционных проектов и в сфере производства. Созданы две особые экономические зоны, пять ТОСЭР, работают свыше 100 аккредитованные промышленных парков и промышленных площадок.