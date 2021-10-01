В Чечне утвердили 29 инвестиционных проектов для реализации в горных районах

ГРОЗНЫЙ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Чечни утвердили 29 новых инвестиционных проектов на сумму более 150 млн рублей для реализации в горных районах. Об этом сообщили в пятницу в министерстве экономического, территориального развития и торговли региона.

"Утверждены три реестра из 29 инвестиционных проектов на сумму 151,3 млн рублей, запланированных к реализации в Веденском, Ножай-Юртовском и Шатойском районах, что позволит создать 80 новых рабочих мест. Этому предшествовала большая работа по выявлению предпринимательских инициатив. Реализация проектов предусматривает развитие туризма, сельского хозяйства и сферы услуг и обслуживания", - отметили в региональном министерстве.

Проекты включены в программу развития горных районов, которая осуществляется в регионе с 2017 года. В рамках этой программы уже реализовано 160 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1,7 млрд рублей, что позволило создать свыше 700 рабочих мест.