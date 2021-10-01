В КЧР за три года на треть увеличилось число сельхозкооперативов

ЧЕРКЕССК, 1 октября./ТАСС/. Число сельхозкооперативов увеличилось в Карачаево-Черкесии за последние три года до 34-х благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом журналистам сообщили в пятницу в министерстве сельского хозяйства региона.

"В Карачаево-Черкесии в результате реализации проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов за последние три года увеличилось почти на треть и достигло 34", - говорится в сообщении.

Отмечается, что малые формы хозяйствования в регионе, в том числе и сельхозкооперативы, ежегодно получают государственные гранты на дальнейшее расширение предприятий, на материально-техническое оснащение.

"Развитие сельхозкооперации - одна из важных задач, направленных на увеличение объемов сельхозпроизводства, формирование стабильного рынка сбыта для фермеров, осуществление первичной переработки и самозанятости населения", - добавили в министерстве.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. По данным Минэкономразвития РФ, его обновленная версия включит четыре вместо прежних пяти федеральных проекта. Ими станут "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер подержи и специальных сервисов", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданами".