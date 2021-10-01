Володин назвал приоритетные направления работы осенней сессии новой Госдумы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Принятие законопроекта о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов станет безусловным приоритетом осенней сессии, первой для восьмого созыва Госдумы. Об этом в пятницу заявил председатель палаты седьмого созыва Вячеслав Володин, слова которого приводятся на думском сайте.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому первое заседание Госдумы нового созыва состоится 12 октября. По словам спикера, решение президента "позволит депутатам нового созыва приступить к работе, не дожидаясь, пока истечет тридцать дней после избрания".
"Безусловным приоритетом осенней сессии станет бюджет. Сроки его обсуждения и прохождения в Госдуме строго регламентированы. Поэтому, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение главного финансового документа страны", - сказал Володин.
Совет Думы на дополнительном заседании в пятницу принял решение рассмотреть проект федерального бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении на пленарном заседании нижней палаты 28 октября, направив проект бюджета и пакет бюджетообразующих законопроектов в рассылку для подготовки замечаний и предложений в Совет Федерации, Центробанк, Общественную и Счетную палаты.
В четверг правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Документ сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики на 3% в течение ближайших трех лет. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году - 25,54 трлн рублей, в 2024 году - 25,83 трлн рублей.