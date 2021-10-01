Володин назвал приоритетные направления работы осенней сессии новой Госдумы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Принятие законопроекта о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов станет безусловным приоритетом осенней сессии, первой для восьмого созыва Госдумы. Об этом в пятницу заявил председатель палаты седьмого созыва Вячеслав Володин, слова которого приводятся на думском сайте .

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому первое заседание Госдумы нового созыва состоится 12 октября. По словам спикера, решение президента "позволит депутатам нового созыва приступить к работе, не дожидаясь, пока истечет тридцать дней после избрания".

"Безусловным приоритетом осенней сессии станет бюджет. Сроки его обсуждения и прохождения в Госдуме строго регламентированы. Поэтому, чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение главного финансового документа страны", - сказал Володин.

Совет Думы на дополнительном заседании в пятницу принял решение рассмотреть проект федерального бюджета на 2022-2024 годы в первом чтении на пленарном заседании нижней палаты 28 октября, направив проект бюджета и пакет бюджетообразующих законопроектов в рассылку для подготовки замечаний и предложений в Совет Федерации, Центробанк, Общественную и Счетную палаты.

В четверг правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Документ сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики на 3% в течение ближайших трех лет. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году - 25,54 трлн рублей, в 2024 году - 25,83 трлн рублей.