КТК в сентябре увеличил отгрузку нефти на 2,3%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отгрузка нефти на морском терминале российского подразделения Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в сентябре 2021 года составила около 4,423 млн тонн, что на 2,33% выше показателя сентября 2020 года. Это следует из данных КТК.

В августе 2021 года было отгружено порядка 4,16 млн тонн нефти. Таким образом, в сравнении с августом отгрузка нефти в прошлом месяце выросла на 6,4%. Всего в августе - сентябре 2021 года на морском терминале КТК отгружено 8,58 млн тонн нефти.

Исходя из ежемесячных данных консорциума об объемах отгрузки нефти, на морском терминале российского подразделения Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в январе - сентябре этого года было отгружено около 43,9 млн тонн нефти, что на 1,6% ниже показателя января - сентября 2020 года.

По данным КТК, на морском терминале в августе - сентябре отгружено 84 танкера, с начала года - 424 судна. Из общего объема отгруженной в августе - сентябре нефти 3,276 млн тонн - нефть месторождения Тенгиз, 1,43 млн тонн - нефть месторождения Карачаганак, 2,74 млн тонн - нефть Кашаганского месторождения. Еще 41,38 тыс. тонн отгружено нефти других казахстанских производителей.

Всего казахстанские грузоотправители отгрузили за август - сентябрь 7,483 млн тонн нефти, еще 1,1 млн тонн отгруженной нефти поступило с территории России. График отгрузки за два месяца выполнен полностью.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.