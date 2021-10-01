Киев вынужден заместить импорт газа из Венгрии за счет Польши, Румынии и Словакии

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Украина из-за прекращения импорта газа из Венгрии, который осуществлялся в режиме виртуального реверса, будет вынуждена заместить его за счет газа из Польши, Румынии и Словакии. Об этом заявила в пятницу директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями компании "Оператор ГТС Украины" Ольга Белькова.

В эфире телеканала "Украина-24" она пояснила, что такая ситуация сложилась из-за отказа Будапешта от транзита российского газа через Украину. По словам Бельковой, "без физического транзита газа в Венгрию Киев теряет возможность для виртуального реверса" из Венгрии. "Сейчас мы ограничены в своих возможностях и будем переориентировать все свои соглашения на другие точки соединения - с Польшей, Румынией, Словакией, и будем поддерживать собственные потребности за счет этих соединений", - сказала она.

При этом Белькова отметила, что "Венгрия была одним из наиболее перспективных направлений, чтобы импортировать газ в режиме виртуального реверса на Украину".

27 сентября Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. С 1 октября "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее холдинг, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

Киев заявил о разочаровании фактом подписания контракта и пообещал обратиться в Еврокомиссию (ЕК) для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. В ЕК сообщили, что изучают возможные последствия нового долгосрочного контракта Венгрии и "Газпрома". Украинский оператор ГТС сообщил, что из-за прекращения транзита в Венгрию Украина утратила возможность импортировать газ из Венгрии по так называемым виртуальным реверсным схемам.