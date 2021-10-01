Путин поручил кабмину определить трассу магистрали по дальнему обходу Петербурга

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и местным властям представить предложения по определению трассы магистрали дальнего обхода Санкт-Петербурга. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля списке поручений по итогам состоявшегося 26 июля 2021 года совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

"Правительству РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области представить предложения: по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга, создаваемой на принципах государственно-частного партнерства и обеспечивающей транзитное сообщение от портов Балтийского моря и города Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил представить предложения по финансированию в размере 50% от общего объема (до 38,5 млрд рублей) реализации проекта по строительству и эксплуатации путепроводов через железнодорожные пути на принципах государственно-частного партнерства в 2022-2025 годах. Ответственными за выполнение этого поручения также назначены власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и кабмин.

Правительству также поручено предусмотреть выделение средств Санкт-Петербургу в размере 6 млрд рублей (3 млрд в 2022 году и 3 млрд в 2023 году) на реализацию проекта "Подключение Западного скоростного диаметра (севернее развязки с Благодатной улицей) к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом". Срок исполнения поручений - до 30 ноября 2021 года.

Кроме того, до 1 октября 2023 года кабмину необходимо предусмотреть выделение Санкт-Петербургу средств на реализацию с участием банка ВТБ проекта строительства второго, третьего и четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения в 2024-2027 годах и определить структуру его финансирования.