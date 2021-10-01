Рост ВВП России в августе составил 3,7%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. ВВП РФ в августе вновь, как и месяцем ранее, продемонстрировал показатели выше допандемийного уровня IV квартала 2019 года с исключением сезонности, увеличившись в годовом выражении на 3,7%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в российской экономике".

"В августе ВВП, по оценке, оставался выше допандемического уровня (+0,4% к 4 кв. 2019 года с исключением сезонности). В годовом выражении прирост ВВП, по оценке, в августе составил 3,7% г/г (к июлю 2019 года: +0,1%), по итогам января-августа - 4,7% г/г (+1,0% к 8 месяцам 2019 года)", - говорится в обзоре.

Отмечается, что августовские показатели во всех ключевых отраслях, кроме добычи сельского хозяйства, уверенно превышают допандемические уровни. На снижение показателей в сельском хозяйстве оказали влияние более слабые результаты уборочной кампании текущего года, отмечается в обзоре. Кроме того, выше допандемических показателей оказались суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг (+0,1%, как и в июле).

"В то время как внутренний спрос остается драйвером восстановления экономики, чистый экспорт в настоящее время, по оценке, вносит отрицательный вклад в ВВП. Основная причина - более быстрое наращивание физических объемов товарного импорта по сравнению с экспортом. Восстановление физических объемов нефтегазового экспорта сдерживается действующими соглашениями в рамках сделки ОПЕК+. Вместе с тем несырьевой неэнергетический экспорт показывает уверенный рост", - говорится в обзоре.

Существенный рост мировых цен на ключевые товары российского экспорта с начала года и сокращение отрицательного сальдо баланса услуг при сохранении ограничений на международные поездки привели к расширению положительного сальдо счета текущих операций ($69,7 млрд в январе-августе 2021 года против $25,3 млрд в аналогичном периоде 2020 года), подчеркивается в сообщении. При этом отмечается, что поддержку экономическому росту по-прежнему оказывает динамика кредитования. Кредит экономике в августе вырос на 13,7%, пояснили в МЭР.

"Расходы бюджетной системы остаются выше аналогичных месяцев предыдущего года (на 9,7% г/г, или +2,5 трлн рублей в январе-августе 2021 года). Одновременно в условиях восстановления экономики растут и доходы бюджетной системы: за январь-август они увеличились на 26,8% (или на +6,3 трлн рублей) по сравнению c аналогичным периодом прошлого года, в том числе ненефтегазовые - на 21,2% (+4,3 трлн рублей)", - сообщается в обзоре.

10 сентября Росстат повысил оценку роста ВВП России во II квартале 2021 с 10,3% до уровня 10,5% в годовом выражении. Ранее глава Минэкономразвития сообщал, что темпы роста ВВП РФ по итогам текущего года составят 4,2%, в 2022 году - 3%, в дальнейшем будут зависеть от эффективности инвестиционной политики.