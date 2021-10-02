В Хакасии планируют открыть центр водного туризма

ТАСС, 2 октября. Центр водного туризма планируют создать в районе Усть-Абакана в Хакасии. Объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей, сообщила ТАСС генеральный директор компании "Водный оператор "Стихия воды" Елена Гопина.

"В этом году был дан старт проекту - построен первый эллинг-домик для глемпинга, протестировали особенности размещения, изучили уровень Красноярского водохранилища в районе Усть-Абакана для швартовки суден. Общий объем инвестиций для полной реализации проекта составит порядка 500 млн рублей", - сообщила Гопина, отметив, что участок земли взят в аренду сроком на 10 лет. В течение ближайших пяти лет планируется создать всю необходимую инфраструктуру.

Как уточнила ТАСС заместитель главы республики Ирина Войнова, центр создается при поддержке правительства республики. По словам Гопиной, проект будет реализоваться поэтапно. В 2022 году планируется создать глемпинг из пяти домов, причальный комплекс для швартовки яхт и катеров. Также в планах запуск прогулок на туристических корабликах, создание парусной школы и конгресс-холла на 300 человек. "Проект предусматривает создание пространства с доступной средой для людей с ограниченными возможностями здоровья", - сообщила генеральный директор компании.

О туризме в Хакасии

Власти Хакасии в этом году разработали стратегию развитию туризма в республике до 2035 года. Ожидается, что в этот период объем инвестиций в туристическую отрасль региона составит 50-60 млрд рублей. До конца года власти региона планируют заключить соглашение с "Корпорацией Туризм.РФ", в рамках которого предполагается развивать туристские зоны республики, а также создавать необходимую инфраструктуру на принципах частно-государственного партнерства.

В 2021 году в регионе ожидают турпоток на уровне 500-510 тыс. человек, что выше уровня прошлого года в 431,2 тыс. человек.