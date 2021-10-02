Россия за девять месяцев увеличила производство бензина на 3,9%

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия в январе - сентябре 2021 года увеличила производство бензина на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 30 млн тонн, сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В сентябре производство выросло на 0,2% год к году - до 3,23 млн тонн.

В 2020 году спрос на топливо снижался во всем мире из-за изоляционных мер на фоне пандемии (в России они начали вводиться с марта 2020 года). В настоящее время наблюдается постепенное восстановление спроса из-за ослабления ограничений.

Выпуск дизельного топлива в сентябре вырос на 3,9%, до 6,4 млн тонн, производство мазута - на 11,2%, до 3,7 млн тонн.

В целом объем нефтепереработки в сентябре 2021 года увеличился на 4,6% - до 22,74 млн тонн, а в январе - сентябре - на 2,4%, до 208,275 млн тонн.