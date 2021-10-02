В Британии сообщили об ухудшении ситуации с поставками топлива в некоторых частях страны

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции становится хуже в некоторых частях Соединенного Королевства. Об этом заявил в субботу в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си председатель британской Ассоциации розничной торговли топливом (PRA) Брайан Мэддерсон.

"В Лондоне, на юго-востоке страны и, возможно, в некоторых частях Восточной Англии если ситуация и изменилась, то стала хуже", - сказал он.

Говоря про заявление правительства о том, что с понедельника военнослужащие будут привлечены к доставке топлива на бензоколонки, Мэддерсон заявил, что "это не станет панацеей". "Это важная помощь, но с точки зрения объемов они не смогут привезти столь много", - заявил руководитель ассоциации. Он высказался за то, чтобы поставки в первую очередь были немедленно направлены в обозначенные проблемные регионы - Лондон и юго-восточные районы.

По состоянию на пятницу, по данным PRA, автомобильное топливо полностью отсутствовало на 26% автозаправок в Соединенном Королевстве, на 27% АЗС был доступен лишь один вид топлива, а на 47% было достаточно и бензина, и дизельного топлива. Британцы начали панически скупать бензин 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. станций BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов, испугавшихся усугубления перебоев с поставками. Из-за возникшего ажиотажного спроса на тех АЗС, где топливо есть, до сих сохраняются большие очереди, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние восемь лет.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.