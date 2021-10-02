Газопровод к шести населенным пунктам Котласского района ввели в строй в Поморье

ТАСС, 2 октября. Газопровод, ведущий сразу к шести населенным пунктам Котласского района, введен в эксплуатацию в Архангельской области. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Александр Цыбульский на своей странице во "ВКонтакте".

"В Архангельской области введен в эксплуатацию газопровод, ведущий сразу к шести населенным пунктам Котласского района. Протяженность объекта - семь километров, он проходит от поселка Шипицыно до деревень Большой и Малый Уртомаж. Новая распределительная сеть позволит подключить к природному газу больше 400 домовладений Поморья", - говорится в сообщении.

Строительство вела компания "Газпром газораспределение Архангельск" в рамках региональной программы газификации, финансируемой за счет внебюджетных средств. Всего в планах на этот год завершить работы на трех подобных объектах - двух газопроводах в Приморском районе, а также сети от Архангельской ТЭЦ до улицы Папанина в Архангельске (вдоль Окружного шоссе).