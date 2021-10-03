Более 100 предприятий приостановили работу в афганской провинции Герат за два месяца

КАИР, 3 октября. /ТАСС/. Более 100 промышленных предприятий Афганистана в северо-западной провинции Герат приостановили работу из-за экономических трудностей в последние два месяца. Об этом сообщил в субботу местный телеканал TOLO News.

"Основные причины сокращения деятельности промышленных предприятий Герата связаны с экономическими проблемами в стране, в частности, с нехваткой сырья и отсутствием надлежащих рынков сбыта", - приводит телеканал слова представителя местных властей, отмечая, что более сотни фабричных производств в регионе приостановили свою работу.

Как уточняется, назначенное недавно радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) руководство региона, который известен прежде всего благодаря своей сельскохозяйственной продукции (например, здесь производится 90% всего афганского шафрана), повысило пошлины на импортные товары, чтобы создать более благоприятные условия для отечественных производителей.

Между тем, по словам опрошенных TOLO News экспертов, в том случае если наиболее насущные для инвесторов и предпринимателей проблемы не будут решены в кратчайшие сроки, экономический кризис на всей территории страны станет катастрофическим.

В то же время представители местного бизнеса надеются на улучшение ситуации в связи со снижением уровня коррупции на таможне и повышением уровня безопасности на автомагистралях Афганистана.

В свою очередь члены сформированного "Талибаном" кабинета министров несколько раз заявляли, что не будут вмешиваться в деятельность афганского бизнеса, предоставляя ему максимальные возможности. Подобной практике талибы придерживались и в 1996-2001 годах, когда, находясь у власти в стране, они устанавливали жесткую регламентацию общественной жизни, но при этом минимально вмешивались в экономику, введя, однако, запреты на ростовщичество и деятельность валютных менял.

Экономика страны

В конце сентября талибы объявили о создании в стране специальной комиссии по контролю за регулированием цен, а также о выдаче национальным производителям разрешений на осуществление различных финансовых операций с банками по всему миру, главным образом для закупок импортного сырья.

Несмотря на принимаемые меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной, во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть была заморожена Соединенными Штатами.

Руководство "Талибана" уже обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.

Ситуация в Афганистане

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах по завершению своей военной операции в исламской республике.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили о взятии под контроль всей афганской территории, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.