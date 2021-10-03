В Иране заявили, что стремятся обеспечить 50% электроэнергии за счет ядерных технологий

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Власти Ирана стремятся обеспечить 50% от всех потребностей страны в электроэнергии за счет атомных технологий. Об этом заявил в воскресенье вице-президент страны и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"В настоящий момент Иран остро нуждается в электричестве. Поэтому мы стремимся обеспечить до 50% потребностей страны <...> за счет строительства атомных станций", - цитирует его агентство IRNA. Эслами добавил, что "этот вопрос является первоочередной задачей ОАЭИ".

Росатом строит в Иране второй и третий энергоблоки АЭС "Бушер" суммарной мощностью 2 100 МВт. Работы по заливке бетона в ходе возведения второго энергоблока начались 10 ноября 2019 года.

АЭС в Бушере была создана РФ. Планы, согласованные Москвой и Тегераном, предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. "Зарубежатомэнергострой" (в настоящее время "Атомстройэкспорт") в 1995 году заключил контракт с ОАЭИ на достройку и реконструкцию первого блока АЭС. Его подключили к сети в сентябре 2011 года, а официально передали Ирану в сентябре 2013 года.