Reuters: исполнительный совет МВФ опросит авторов аудиторского отчета о Doing Business

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда на следующей неделе опросит представителей американской компании WilmerHale о ее аудиторском отчете, посвященном докладу Всемирного банка (ВБ) Doing Business за 2018 год. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники.

Опубликованный в сентябре отчет содержит критику в адрес находившейся в 2018 году на должности исполнительного директора ВБ Кристалины Георгиевой, которая сейчас занимает пост директора-распорядителя МВФ.

В понедельник юристы WilmerHale ответят на вопросы членов Исполнительного совета фонда. Как ожидается, их попросят рассказать о завершенном расследовании - его масштабах, порядке проведения, а также о решении опубликовать его результаты, о чем Георгиева была уведомлена лишь за очень небольшое время. Кроме того, отмечает Reuters, юристов спросят и о действиях Китая, описанных в отчете. По данным источников агентства, представителям компании также, вероятно, будут заданы вопросы о расхождениях между опросами свидетелей, выводами отчета и сделанными после публикации заявлениями опрошенных юристами экс-сотрудников ВБ. Так, бывший экономист Всемирного банка Шанта Девараджан, курировавший Doing Business 2018, заявил, что никогда не испытывал давления со стороны Георгиевой, а команда WilmerHale использовала только половину из того, что он им рассказал.

При этом сама директор-распорядитель фонда во вторник также ответит на вопросы членов Исполнительного совета. В МВФ отказались подтвердить проведение этих встреч.

Об аудите

В опубликованном в сентябре аудиторском докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности показатели Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ в нем были завышены, а Азербайджана - занижены. В докладах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.

Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены в частности под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время был президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой.

В сентябре Всемирный банк сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении данных отчетов в недавнем прошлом.

В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28 место. При этом, как сообщил в октябре 2019 года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business ВБ потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучались.