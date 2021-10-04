"Известия": Минфин планирует ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минфин РФ планирует ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на представленные ведомством направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы.

По данным издания, среди мер налоговой политики Минфина в составленном документе указана "отмена освобождения от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве".

Председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова пояснила изданию, что политика Минфина направлена на то, чтобы стимулировать застройщиков на создание жилого фонда с инфраструктурой.

"Известиям" пока не предоставили комментарии в Минфине и Минстрое.