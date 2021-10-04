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Кабмин РФ выделил еще 1,9 млрд рублей на поддержку пригородных железнодорожных перевозок

Средства поступят из резервного фонда правительства

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направляет более 1,9 млрд рублей на субсидирование пригородных железнодорожных перевозок. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в понедельник на сайте кабмина.

"Решение позволит сохранить наиболее востребованные направления электричек и доступные цены на билеты, обеспечит стабильную и безопасную работу железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении. Средства поступят из резервного фонда правительства.

В кабмине напомнили, что поддержать пригородных перевозчиков поручил президент России Владимир Путин. В прошлом году на эти цели было выделено свыше 3 млрд рублей, а в апреле нынешнего года - почти 6 млрд рублей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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