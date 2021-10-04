Нацбанк Украины настаивает на приватизации Приватбанка

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко настаивает на приватизации национализированного Приватбанка, который ранее принадлежал Игорю Коломойскому. Об этом он сказал в опубликованном в понедельник интервью украинскому изданию "Левый берег".

"Я являюсь убежденным сторонником приватизации государственных банков. Государство все еще не является эффективным собственником. А относительно Приватбанка, то его тоже надо продавать", - отметил руководитель Центробанка. При этом он подчеркнул, что для приватизации банка "нужен ряд шагов" со стороны менеджмента этого финучреждения, в первую очередь, разрешения судебных споров, в которых он фигурирует, поскольку банк не будет вызывать интерес у серьезного инвестора в ситуации, когда "количество судов вокруг него измеряется сотнями в украинских или иностранных юрисдикциях". Сейчас, уточнил он, НБУ ведет 84 судебных спора относительно Приватбанка.

Шевченко добавил, что в Центробанке "видели признаки внешней заинтересованности относительно Приватбанка", за чем, не исключает он, могли стоять его экс-собственники.

Глава регулятора напомнил, что государство только с 2014 вложило в госбанки по меньшей мере 222 млрд гривен (около $8,2 млрд). В то же время в качестве дивидендов правительство получило от госбанков 58 млрд гривен (около $2,2 млрд), из них 55 млрд гривен (больше $2 млрд) было оплачено одним банком - Приватбанком, на капитализацию которого было потрачено 155 млрд гривен ($5,8 млрд). "Остальные государственные банки выплатили лишь 2,6 млрд гривен ($96,3 млн) дивидендов", - констатировал Шевченко.

В декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка правительство страны приняло решение национализировать крупнейшую финорганизацию на Украине. Бывшие владельцы банка, связанные с ними компании и лица подали в различные суды иски с требованием признать национализацию Приватбанка незаконной. Международный валютный фонд ранее требовал от властей Украины не допустить возвращение Приватбанка прежним владельцам в качестве условия предоставления дальнейших кредитов.